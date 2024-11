fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

ŁKS – Ruch, gdzie oglądać?

ŁKS i Ruch Chorzów to ekipy, celujące w tej kampanii w awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie dla obu ekip niedzielna batalia będzie bardzo ważna. Może być też jedną z tych, która będzie warta nieco więcej niż tylko trzy punkty. Jednocześnie w przypadku 15. kolejki Betclic 1. Ligi to spotkanie będzie miało znaczenie w kontekście układu zespołów w TOP 6 tabeli. Drużyna Jakuba Dziółki przystąpi do potyczki po wygranej z MKS-em Kluczbork w Pucharze Polski. Niebiescy z kolei okazali się lepsi od Avii Świdnik.

ŁKS – Ruch, transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania ŁKS – Ruch Chorzów będzie na antenie TVP Polonia od godziny 14:30., Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Adam Marciniak.

ŁKS – Ruch, transmisja online

Niedzielne starcie będzie można oglądać na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja ze starcia ŁKs – Ruch Chorzów zacznie się o godzinie 12:00. Ponadto rywalizację w ramach 15. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

ŁKS – Ruch, kto wygra?

ŁKS – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną ŁKS-u wynosi 2.16. Ewentualne zwycięstwo Ruchu zostało wycenione na 3.10. Z kolei opcję na remis oszacowano na 3.30 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

ŁKS Łódź Ruch Chorzów 2.08 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2024 09:42 .

Gdzie obejrzeć mecz ŁKS – Ruch? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Polonia oraz stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz ŁKS – Ruch? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (3 listopada) o godzinie 14:30.

