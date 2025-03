Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Newcastle: gdzie oglądać?

Stawką meczu Liverpool – Newcastle będzie trofeum Carabao Cup. Dla obu drużyn to pierwsza okazja w tym sezonie, aby zgarnąć trofeum. O ile The Reds mają autostradę do tytułu w Premier League, tak dla The Magpies szansa na zwycięstwo w pucharze to jedyna okazja, aby włożyć coś do gabloty.

Dużą stratą dla zespołu Arne Slota będzie brak Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik doznał kontuzji w meczu z PSG w Lidze Mistrzów. Czy nieobecność jednego z ważnych piłkarzy Liverpoolu okaże się kluczowa? Początek meczu na Wembley o godzinie 17:30.

Liverpool – Newcastle: transmisja w TV

Brak transmisji meczu Liverpool – Newcastle w telewizji.

Liverpool – Newcastle: transmisja online

Transmisja finałowego meczu Liverpool – Newcastle będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania o godzinie 17:30. Za mikrofonem usłyszymy duet Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Liverpool – Newcastle: transmisja w STS TV

Spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Newcastle w finale Carabao Cup będzie można oglądać w usłudze STS TV. Do odblokowania dostępu należy spełnić dwa proste kroki. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję.

Zarejestruj nowe konto w STS z naszym kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji ze spotkania Liverpool – Newcastle zostanie odblokowany

Kurs 100.00 na triumf Liverpoolu

Przy okazji finałowego meczu Carabao Cup możesz skorzystać ze specjalnej promocji w Superbet i postawić zakład na triumf Liverpoolu po kursie 100.00! Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku. Co trzeba zrobić, aby zgarnąć dzięki temu 200 zł bonusu.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na triumf Liverpoolu w finale Carabao Cup z Newcastle United. Zakład zaliczany do promocji to: Finał – zwycięzca – Liverpool. Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 200 zł

Liverpool – Newcastle: kto wygra?

Liverpool – Newcastle: kursy bukmacherskie

Faworytem finałowego meczu Carabao Cup jest Liverpool, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Zdarzenie, że spotkanie wygra The Reds ma współczynnik 1.77. Z kolei wygraną Newcastle oszacowano ze współczynnikiem aż 4.45.

Liverpool FC Newcastle 1.77 3.80 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2025 09:54 .

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Newcastle? Transmisja meczu Liverpool – Newcastle będzie dostępna w Viaplay, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Newcastle? Finał Carabao Cup odbędzie się w niedzielę (16 marca) o godzinie 17:30 na stadionie Wembley.

