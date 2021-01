Z meczu Liverpool – Man Utd: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (17 stycznia) o godzinie 17:30. Spotkanie na Anfield Road w Liverpoolu odbędzie się w ramach 19. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Liverpool – Man Utd: mecz na szczycie

Broniący mistrzowskiego tytułu Liverpool i mający nadzieję na powrót na szczyt Manchester United. Lepszej niedzieli nie można sobie wyobrazić. W lepszych nastrojach do pojedynku na Anfield Road przystąpią niewątpliwie goście z Manchesteru, którzy w ostatnich tygodniach prezentują zdecydowanie lepszą formę. Czerwone Diabły w lidze są niepokonane od 1 listopada. Wygrali również pięć z sześciu ostatnich meczów w Premier League, a w niedzielę zagrają o czwarte zwycięstwo z rzędu.

Liverpool FC w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zdobył tylko dwa punkty, co kosztowało go również utratę miejsca na fotelu lidera. Obecnie The Reds tracą do prowadzącego Manchesteru United trzy punkty. W niedzielę będą chcieli jednak wykorzystać atut własnego boiska, na którym w tym sezonie odnieśli siedem zwycięstw i zanotowali jeden remis. Z drugiej strony takim samym bilansem na wyjazdach mogą pochwalić się rywale.

Mecz na Anfield Road to niewątpliwie jeden z hitów piłkarskiej weekendu w całej Europie. Więcej o meczu Liverpool – Manchester United, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Liverpool – Man Utd: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Anfield Road będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 19. kolejki Premier League: Liverpool – Man Utd transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Manchester United: Transmisja online

Transmisja z niedzielnego hitu angielskiej Premier League, które rozegrany zostanie na Anfield Road będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Liverpool – Man Utd: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.