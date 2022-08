PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Crystal Palace: transmisja w TV i online. W ostatnim meczu 2. kolejki Premier League The Reds zagrają o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Crystal Palace.

Liverpool – Crystal Palace, gdzie obejrzeć

Kibice Liverpoolu nie tak wyobrażali sobie początek obecnego sezonu. Podczas ubiegłotygodniowej inauguracji The Reds zaliczyli wpadkę i tylko zremisowali 2:2 na wyjeździe z londyńskim Fulham. Podopieczni Juergena Kloppa dwukrotnie musieli w tym meczu gonić wynik, ale ostatecznie udało im się wywalczyć przynajmniej jeden punkt.

W poniedziałkowy wieczór Liverpool zagra po raz pierwszy przed własną publicznością i nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Tym razem rywalem klubu z Anfield Road będzie Crystal Palace, które sezon rozpoczęło od porażki 0:2 u siebie z Arsenalem.

The Reds przystąpi do tego pojedynku w roli murowanego faworyta do zwycięstwa i nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie. Zdobycie trzech punktów jest dla nich wręcz obowiązkiem. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Crystal Palace.

Liverpool – Crystal Palace, transmisja na żywo w TV

Transmisja z poniedziałkowego meczu Liverpool – Crystal Palace będzie dostępna w telewizji. Fani angielskiej piłki będą mogli obejrzeć je na kanale CANAL+ Sport 2. Mecz będzie również naturalnie do obejrzenia za pośrednictwem platformym streamingowwej Viaplay, która od tego sezonu posiada prawa do pokazywania wszystkich meczów Premier League.

Liverpool – Crystal Palace, transmisja online

Są dwie opcje na obejrzenie poniedziałkowego meczu za pośrednictwem internetu. Pierwszą jest skorzystanie z oferty platformy streamingowej Viaplay. W tym celu należy zarejestrować konto oraz wykupić miesięczną subskrypcję, która pozwala na korzystanie z całej oferty platformy i daje możliwość oglądania “na żywo” wszystkich meczów Premier League, ale nie tylko.

Spotkanie Liverpoolu z Crystal Palace będzie można obejrzeć także w CANAL+ online. Teraz zakładając konto za pośrednictwem naszej strony można skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty, która pozwala na uzyskanie rabatu w wysokości aż 90 złotych. Za półroczny dostęp do wszystkich kanałów CANAL+ zapłacimy dzięki temu tylko 180 zł. W standardowej ofercie cena wynosi aż 270 zł.

Liverpool – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana Liverpoolu. Ich zdaniem nawet remis będzie można traktować w kategorii sensacji.

