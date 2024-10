Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool – Brighton: Gdzie oglądać?

Zespoły te mierzyły się ze sobą dosłownie kilka dni temu w ramach meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Starcie w Premier League zapowiada się jednak nieco bardziej emocjonująco, bowiem wiadomo, że obie drużyny będą walczyć na sto procent o kolejne, bardzo cenne ligowe punkty i z pewnością spodziewać się można dobrego widowiska na światowym poziomie. Niemniej to Liverpool jest zdecydowanym faworytem.

Liverpool – Brighton: Transmisja TV

Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport.

Liverpool – Brighton: Stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay oraz w Canal+ Online, do której dostęp można uzyskać, kupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W abonamencie znajduje się również dostęp do meczów Ekstraklasy, La Liga i Ligi Mistrzów. Początek rywalizacji w sobotę 2 listopada 2024 roku o godzinie 16:00.

Liverpool – Brighton: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Liverpool 0% Remis 0% Brighton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Liverpool

Remis

Brighton

Liverpool – Brighton: Kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Brighton? Początek rywalizacji w sobotę 2 listopada 2024 roku o godzinie 16:00. Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Brighton? Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ Online i Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.