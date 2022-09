PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Liverpool – Ajax: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds rozpoczęli fazę grupową od falstartu, w przeciwieństwie do mistrzów Holandii. Kto wyjdzie górą z pojedynku na Anfield Road? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Anfield Liga Mistrzów, gr. A Liverpool FC Ajax Amsterdam 1.60 5.00 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 08:52 .

Co się dzieje z Liverpool FC?! The Reds notują niezwykle chimeryczny start w Premier League, ale tego, co wydarzyło się w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów nie spodziewał się chyba nikt. Napoli wypunktowało mistrzów Niemiec, a prawdziwy koncert rozegrał autor dubletu i asysty – Piotr Zieliński.

Wypada teraz napisać, że gigant musi jak najszybciej się odbić, ale może nie być o to łatwo. Ajax Amsterdam zaprezentował w starciu z Glasgow Rangers fantastyczną formę. Joden wygrali aż 4:0, a bramek mogło być i więcej. Holendrzy muszą być świadomi, że trudno o lepszy moment do starcia z tak wielką ekipą, jak Liverpool.

Liverpool – Ajax, transmisja na żywo w TV

Mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 3.

Liverpool – Ajax, transmisja online

Nadchodzący pojedynek na Anfield Road można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 90 złotych!

Liverpool – Ajax, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich wyników to gospodarze są dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Liverpool FC Ajax Amsterdam 1.60 5.00 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 08:52 .

