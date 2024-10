Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Mecz Linette dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Magda Linette w świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. W drodze do 1.4 finału wyeliminowała Ludmiłę Samsonową, Łesię Curenko i Darię Kasatkinę. W piątek czeka ją pojedynek z kolejną wyżej notowaną rywalką. Tym razem będzie nią zajmująca czwarte miejsce w rankingu WTA Coco Gauff, która jeszcze w ostatni weekend świętowała triumf w turnieju w Pekinie.

Do tej pory obie zawodniczki miały okazję rywalizować ze sobą tylko raz. Miało to miejsce podczas US Open w 2021 roku. Górą była Gauff. Teraz Amerykana również przystąpi do rywalizacji w roli faworytki. Piątkowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w TV, jak i online.

Linette – Gauff, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz Linette – Gauff odbędzie się w piątek (11 października) o godzinie 5:00 rano polskiego czasu. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Gauff: transmisja za darmo

Transmisja z piątkowego spotkania będzie również dostępna zupełnie za darmo w usłudze Betclic TV. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z transmisji? Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Rejestracja konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL Posiadanie na koncie środków w dowolnej wysokości lub zagranie dowolnego kuponu

Linette – Gauff, typ kibiców

