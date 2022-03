PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Lille – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Blues miotają perturbacje, ale do rewanżowego starcia z mistrzem Francji podejdzie z zaliczką dwóch goli z pierwszego meczu. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lille – Chelsea, gdzie oglądać

Nad Chelsea nie przestają zbierać się czarne chmury. Kolejne sankcje, konieczność sprzedaży klubu czy brak możliwości sprzedaży biletów to tylko te, o których mówi się najgłośniej. Mimo tego The Blues na boisku zdają się skoncentrowani. W minionym tygodniu pozostawili w pokonanym polu Norwich i Newcastle. Teraz przed nimi wyjazdowy pojedynek z mistrzami Francji.

Lille również dobrze sobie radzi. Po meczu przegranym na Stamford Bridge, Mastify rozegrały trzy spotkania w Ligue 1. Zdobyły w nich siedem z dziewięciu punktów, a co ważniejsze – nie straciły ani jednej bramki. Pojedynek z obrońcą tytułu, mającym w dodatku przewagę dwóch bramek z pierwszego starcia będzie jednak niezwykle ciężki.

Sprawdź nasze typy na mecz Lille – Chelsea.

Lille – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Lille – Chelsea, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowy mecz Ligi Mistrzów obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 2 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Lille – Chelsea, transmisja online

Spotkanie pomiędzy Mastifami a The Blues obejrzysz również dzięki usłudze Polsat Box Go. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

Lille – Chelsea, kursy bukmacherskie

Pomimo problemów administracyjnych, to Chelsea pozostaje wielkim faworytem środowego starcia.

Lille Chelsea 4.95 3.55 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 10:33 .

