Dzisiaj o godzinie 20:00 rozegrany zostanie mecz PKO Ekstraklasy: Legia – Raków. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Legia – Raków. Hit kolejki

Podopieczni Czesława Michniewicz do potyczki z ekipą Marka Papszuna podejdą po dwóch porażkach z rzędu. Panaceum na legionistów znaleźli zawodnicy Stali Mielec (2:3) i ostatnio Podbeskidzia Bielsko-Biała (0:1). Częstochowianie do starcia z mistrzami Polski podejdą po porażce z Pogonią Szczecin (0:1). Dlatego w pewnym sensie będzie to starcie na przełamanie.

Obie drużyny w trakcie trwającej kampanii są postrzegane za kandydatów do mistrzostwa Polski. W ligowej tabeli Legię i Raków dzieli różnica jednego punktu. Po pierwszej części rozgrywek Wojskowi zadomowili się na pozycji wicelidera. Z kolei Niebiesko-czerwoni atak na pierwsze miejsce będą musieli zaczynać z trzeciego miejsca.

W trzech ostatnich potyczkach ligowych między oboma zespołami dwa razy górą byli legioniści, a raz miał miejsce remis. W ostatnim boju między obiema drużynami górą była Legia, wygrywając 2:1 po trafieniach Thomasa Pekharta. Jednocześnie można się spodziewać tego, że Raków będzie chciał wyrównać zaległe rachunki. Bez wątpienia czeka nas ciekawy mecz.

Niestety dla widowiska obie drużyny będą osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mogło zagrać czterech zawodników. Przede wszystkim nieobecni będą Marko Vesović i Walerian Gvilia. Tymczasem u gości zabraknie prawdopodobnie dwóch piłkarzy. Są nimi Tomas Petrasek i Miłosz Szczepański.

Więcej o meczu Legia – Raków w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Legia – Raków: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Łazienkowski będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Legia – Raków transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i na TVP Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00. Rywalizację skomentują na kanałach premium Przemysław Pełka i Tomasz Wieszczycki, natomiast u publicznego nadawcy będzie można usłyszeć Jacka Laskowskiego i Marcina Żewłakowa.

Legia – Raków, transmisja online

Transmisja sobotniego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Legia – Raków: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl, a także dzięki aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej Sport.tvp.pl.