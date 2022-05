Leeds – Chelsea: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (11.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Leeds – Chelsea to jeden czterech środowych meczów w ramach zaległej 33. kolejki Premier League. Zdecydowanym faworytem w tym boju są podopieczni Thomasa Tuchela. Niemniej gospodarze mają nadzieję na sprawienie niespodzianki, dzięki której mogą wykonać krok w kierunku utrzymania ligowego bytu. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu w telewizji i online.

Elland Road Premier League Leeds Chelsea 4.70 4.20 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2022 12:42 .

Leeds United – Chelsea FC, gdzie oglądać

Leeds i Chelsea to drużyny, które w tabeli Premier League dzieli przepaść w postaci 33 punktów. Ekipa z Elland Road plasuje się aktualnie na 18. pozycji. Tymczasem na trzecim miejscu znajduje się ekipa Thomasa Tuchela.

Leeds przystąpi do potyczki, będąc od trzech spotkań bez wygranej w lidze. Ostatnio uległo kolejno Arsenalowi (1:2) i Man City (0:4). Chelsea natomiast podzieliła się w trakcie minionego weekendu punktami z Wolves (2:2). Wcześniej z kolei przegrała z Evertonem (0:1).

Leeds United – Chelsea FC, transmisja TV

Starcie na Elland Road będzie można zobaczyć “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na Canal+ Family. Mecz zacznie się o 20:30.

Leeds United – Chelsea FC, transmisja za darmo

W cieniu walki o mistrzostwo Premier League trwa też rywalizacja o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W gronie ekip, które są w grze, jest między innymi Chelsea. Tymczasem Leeds jest zaangażowane w walkę o utrzymanie ligowego bytu, więc starcie z udziałem obu teamów zapowiada się bardzo interesująco.

Tymczasem eWinner zakłady bukmacherskie są autorem promocji, dzięki której można uzyskać dostęp do Canal+ online na 30 za darmo. Jednocześnie można uzyskać dostęp do programów z grupy Canal+, transmitujących między innymi spotkania ligi angielskiej, czy PKO Ekstraklasy. Co trzeba zrobić, aby uzyskać bezpłatny dostęp do popularnej platformy streamingowej? O tym poniżej.

Zarejestruj się w eWinner, podając kod promocyjny GOAL

Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę

Odbierz voucher na Canal Plus Online, zgłaszając się na czat na stronie eWinner

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Leeds United – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Starcie w Leeds zapowiada się bardzo ciekawie. Niemniej zdecydowanie więcej szans na wygranie środowego mają piłkarze Chelsea, co sugerują kursy bukmacherskie, znajdujące się poniżej.