Lech – Raków: transmisja w TV i online. W sobotni wieczór poznamy zdobywcę pierwszego trofeum w nowym sezonie na polskich boiskach. O Superpuchar Polski zagrają dwie najlepsze drużyny poprzednich rozgrywek oraz finaliści ostatniej edycji Pucharu Polski. Zobacz gdzie obejrzeć mecz Lech – Raków w telewizji i internecie.

Lech – Raków, gdzie obejrzeć

Sobotniemu meczowi o Superpuchar Polski towarzyszą bardzo duże emocje. Lech Poznań chcąc się lepiej przygotować do rewanżowego spotkania eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam miał nadzieję na przełożenie spotkania z Rakowem Częstochowa. Apel ten został jednak odrzucony przez PZPN, a także nie spotkał się z akceptacją ze strony Rakowa.

Dla Kolejorza aktualnie priorytetem są europejskie puchary, dlatego też na sobotni mecz trener John van den Brom prawdopodobnie sięgnie po głębokie rezerwy. To wszystko sprawia, że faworytem tego pojedynku będzie Raków, który traktuje to spotkanie bardzo poważnie.

Za Rakowem przemawia również historia bezpośrednich pojedynków, bowiem jest niepokonany od sześciu meczów z Lechem. W majowym finale Pucharu Polski wygrał z Kolejorzem 3:1. Niedługo później musiał jednak uznać wyższość poznańskiej drużyny w walce o mistrzostwo Polski.

Lech – Raków, transmisja na żywo w TV

Finał Superpucharu Polski będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:10, będzie można obejrzeć na dwóch kanałach: Polsat i Polsat Sport Extra.

Lech – Raków: transmisja na żywo za darmo

Lech – Raków, transmisja online

Spotkanie Lecha z Rakowem online obejrzymy w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na obejrzenie meczu za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo.

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu według bukmacherów jest Raków Częstochowa, który w przeciwieństwie do Lecha, powinien przystąpić do tego meczu w najsilniejszym składzie.

