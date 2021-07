Lech Poznań – Radomiak Radom: transmisja w TV i online (23.07)

Lech Poznań – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć można piątkowe spotkanie nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (23 lipca) o godzinie 20:30. Zobacz, gdzie można oglądnąć mecz na żywo, zarówno w telewizji, jak i online.

Lech Poznań – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Już dziś oficjalnie rozpocznie się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Rozegrane zostaną dwa spotkania, a drugim z nich będzie pojedynek Lecha Poznań z Radomiakiem Radom.

Dla Kolejorza poprzednia kampania zdecydowanie nie należała do udanych. Klub dostał się do europejskich pucharów, ale gra na dwóch frontach nie wyszła mu na dobre. Ostatecznie poznaniacy pożegnali się z Ligą Europy już po fazie grupowej, a w Ekstraklasie zajęli rozczarowujące jedenaste miejsce. Maciej Skorża zajął miejsce Dariusza Żurawia, a jego celem jest istotne poprawienie wyników zespołu. Ambicje są jasne: walka o mistrzostwo, a celem minimum jest zakwalifikowanie się do miejsc gwarantujących kwalifikację do gry w europejskich pucharach.

Lech rozpocznie nową kampanię od niełatwego spotkania. Zmierzą się bowiem z triumfatorami I Ligi. Radomiak Radom dzięki fantastycznemu finiszowi wyprzedził w końcówce sezonu Termalikę i z pierwszego miejsca awansował do elity po 36-letniej przerwie.

Beniaminek nie próżnował w trakcie presezonu. Rozegrał pięć spotkań, a cztery z nich (między innymi z Jagiellonią i Lechią) wygrał. Przegrał jedynie z Motorem Lublin (1:2).

Kolejorz również rozegrał pięć sparingów. Trzy z nich wygrał, a spośród nich wyróżnić zwłaszcza zwycięstwo nad duńskim Midtjylland (3:2). Poległ zaś z Lechią Gdańsk (0:1) oraz Arką Gdynia (0:2).

Kto wyjdzie górą z tego starcia? Sprawdź nasze typy na mecz Lech Poznań – Radomiak Radom.

Lech Poznań – Radomiak Radom, transmisja TV i online

Dzisiejsze spotkanie pierwszej kolejki Ekstraklasy obejrzeć można w Canal +. Z meczu Lech Poznań – Radomiak Radom transmisja na żywo dostępna będzie na kanałach, Canal + Sport, Canal + Sport 3 oraz Canal + Sport 4, a także w aplikacji mobilnej Canal + Online. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

Lech Poznań – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Lech Poznań jest, według bukmacherów, wyraźnym faworytem piątkowego starcia. Można to orzec po proponowanych przez nich kursach na ten mecz.

