fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Betclic 1. Ligi, Kotwica Kołobrzeg podejmie na własnym stadionie Ruch Chorzów. Mecz odbędzie się we wtorek o godzinie 19:00. Gospodarze mają o co grać, bowiem są dość poważnie uwikłani w walkę o utrzymanie. Mają tylko punkt przewagi nad zagrożoną Wartą Poznań, ale w przypadku zwycięstwa mogą nieźle odskoczyć. Ruch Chorzów po fatalnych wynikach na wiosnę nie ma już żadnych szans na awans do Ekstraklasy.

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów, transmisja TV

Spotkanie Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjną transmisję tej rywalizacji oferuje kanał TVP Sport.

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Dodatkowo, transmisja będzie dostępna za darmo na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Kotwicy

Remisem

Wygraną Ruchu Wygraną Kotwicy 33%

Remisem 0%

Wygraną Ruchu 67% 3+ Votes

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg – 4.00, zwycięstwo Ruchu Chorzów – 1.83, remis – 3.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2025 10:58 .

