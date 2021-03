Z meczu Juventus – Porto: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (9 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie na Allianz Stadium odbędzie się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Juventus – Porto. Stara Dama przed meczem sezonu

Niezwykle ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie. Kwestia awansu na pewno nie jest jeszcze rozstrzygnięta, mimo że to drużyna Sergio Conceicao była górą w pierwszym starciu. Porto wygrało 2:1. Ostatnio jednak Stara Dama znów zaczyna kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, więc to właśnie Juventus jest faworytem do awansu do 1/4 finału rozgrywek.

Turyńczycy do potyczki podejdą po cennym zwycięstwie nad Lazio (3:1). Tym samym Juve wygrało drugie spotkanie z rzędu. Tymczasem piłkarze teamu z Portugalii ostatnio pokonali Gil Vicente (2:0). Porto zrehabilitowało się zatem za porażkę z Bragą (2:3).

Juventus – Porto, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy bój na Allianz Stadium będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1.8 finału Ligi Mistrzów: Juventus – Porto transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i komentarz do niego przeprowadzą Szymon

Rojek i Andrzej Niedzielan.

Juventus – Porto: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Allianz Stadium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Juventus – Porto online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Juventus – Porto: kursy bukmacherskie

We wtorkowym spotkaniu bukmacherzy odrobinę większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gospodarzom.

Juventus Turyn FC Porto 1.48 4.60 7.25 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 9. marca 2021 16:01 .



