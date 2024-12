Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter – Parma, gdzie oglądać?

Inter Mediolan liczy się w walce o mistrzostwo Włoch. Na ten moment zajmuje trzecią lokatę, ze stratą czterech punktów do liderującego Napoli. W piątek może zbliżyć się do rywala, gdyż zagra przed własną publicznością z Parmą. Trzy punkty dla Nerrazzurich w tej rywalizacji uchodzą za obowiązek.

Inter – Parma, transmisja TV

Mecz Inter Mediolan – Parma rozpocznie się o godzinie 18:30. W telewizji można go śledzić na kanale Eleven Sports 1.

Inter – Parma, transmisja online

Transmisja z tego meczu będzie dostępna także za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy bowiem spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Inter – Parma zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Inter – Parma, kto wygra?

Inter – Parma, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu jest Inter Mediolan. Kurs na wygraną Parmy wynosi aż 14.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

