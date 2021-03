Z meczu Inter – Atalanta : transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (8 marca) o godzinie 20:45. Spotkanie na San Siro odbędzie się w ramach 26. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Inter – Atalanta: hit kolejki

Dzisiejsze spotkanie na San Siro będzie pojedynkiem dwóch drużyn, które mogą się pochwalić aktualnie zwycięskimi seriami. Inter Mediolan wygrał sześć ostatnich ligowych meczów, natomiast u siebie triumfował w dziewięciu spotkaniach z rzędu. Tymczasem Atalanta Bergamo triumfowała w czterech ostatnich kolejkach. Na wyjeździe jest natomiast niepokonana od dziewięciu spotkań.

Inter w poniedziałkowy wieczór będzie walczył o umocnienie się na czele ligowej tabeli. Po niedzielnej wygranej Milanu w Weronie, przewaga Nerazzurrich stopniała do trzech punktów. Atalanta sklasyfikowana jest obecnie na piątym miejscu w tabeli, ale ma tylko jeden punkt straty do wyprzedzającej ją Romy i trzy punkty straty do trzeciego Juventusu.

W roli faworyta na boisko wybiegną gospodarze, ale gościom z Bergamo w żadnym wypadku nie można odbierać szans na punkty.

Inter – Atalanta: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na San Siro, podobnie jak pozostałe spotkania tej serii spotkań, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 26. kolejki Serie A: Milan – Udinese transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:45 skomentują Piotr Dumanowski i Filip Kapica.

Inter – Atalanta: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Mediolanie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Inter – Atalanta: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

