Hubert Hurkacz udział w Australian Open 2025 rozpocznie od meczu z Tallonem Griekspoorem. Spotkanie odbędzie się w we wtorek (14 stycznia). Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Hurkacz - Griekspoor w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Griekspoor, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz liczy na co najmniej powtórzenie osiągnięcia z ubiegłorocznego Australian Open, podczas którego dotarł do ćwierćfinału. Nie będzie o to jednak łatwo. Już w pierwszej rundzie Polaka czeka niełatwy pojedynek. Jego rywalem będzie 40. w rankingu ATP Tallon Griekspoor.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hurkacz i Griekspoor zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans dotychczasowych meczów jest remisowy, obaj mają na koncie po dwie wygrane. Ostatni z pojedynków, rozegrany w 2024 roku w Rotterdamie, zakończył się wygraną Holendra. Teraz Hurkacz będzie miał okazję do rewanżu. Mecz będzie można oglądać tylko online.

Hurkacz – Griekspoor, transmisja w TV

Spotkanie Hurkacz – Griekspoor rozegrane zostanie w nocy z poniedziałku na wtorek (13/14 stycznia). Zawodnicy wyjdą na kort około godziny 3:00 polskiego czasu. Niestety transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Jest natomiast przewidziana na platformie Max.

Hurkacz – Griekspoor: transmisja za darmo

Mecz Hurkacz – Griekspoor możesz również obejrzeć za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Griekspoor zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Bonus 200 zł za wygraną Hurkacza w meczu

W STS można skorzystać z oferty i zgarnąć dodatkowy bonus 200 zł za wytypowanie zwycięstwa Hurkacza w tym meczu. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw za 2 zł kupon SOLO lub AKO zawierający typ na wygraną Huberta Hurkacza w meczu z Griekspoorem Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz bonus o wartości 200 zł

Hurkacz – Griekspoor, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Hurkacza

wygraną Griekspoora wygraną Hurkacza

wygraną Griekspoora 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Griekspoor? Transmisja z meczu Hurkacz – Griekspoor będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na platformie Max. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Griekspoor? Spotkanie Hurkacz – Griekspoor rozegrane zostanie w nocy poniedziałku na wtorek (13/14 stycznia) około godziny 3:00 polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.