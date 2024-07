Chojniczanka - Rekord Bielsko-Biała to drugi piątkowy mecz w ramach pierwszej kolejki Betclic 2 Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus

Chojniczanka – Rekord, gdzie oglądać?

Po dwóch miesiącach przerwy do zmagań ligowych wracają piłkarze na trzecim poziomie rozgrywkowym. W piątek odbędą się dwa spotkania w ramach Betclic 2 Ligi. W drugim meczu dnia do rywalizacji staną Chojniczanka Chojnice i Rekord Bielsko-Biała. Gospodarze mają ambitny plan związany z walką o awans. Z kolei bielszczanie mają zamiar przede wszystkim ugruntować swoją pozycję w rozgrywkach.

W swoich próbach generalnych przed startem sezonu lepiej spisali się piłkarze ekipy z Bielska-Białej. Rekord pokonał Wisłę II Kraków (2:0). Z kolei Żółto-czerwoni mają za sobą remis z Błękitnymi Stargard (1:1). Piątkowej potyczki nie będzie można zobaczyć nie tylko w telewizji, ale też online.

Chojniczanka – Rekord, transmisja w TV

Prawa do transmisji meczów Betclic 2 Ligi posiada TVP, która w każdej kolejce na swoich kanałach planuje pokazać “na żywo” dwa spotkania. Meczu z udziałem Chojniczanki z Rekordem nie będzie można jednak zobaczyć w tradycyjnej telewizji.

Chojniczanka – Rekord, transmisja online

Rywalizacja Chojniczanka – Rekord zacznie się w piątek o godzinie 19:30. Nie będzie w każdym razie dostępna w internecie. Zobaczyć online można z kolei rywalizację z udziałem GKS-u Jastrzębie Zdrój z Hutnikiem Kraków. To starcie będzie również do obejrzenia w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Chojniczanka – Rekord, kto wygra?

Chojniczanka – Rekord, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Chojniczanki została oszacowana na 1.81. Remis wyceniono na 3.55. Z kolei opcję na wygraną Rekordu oszacowano na 3.90.

Chojniczanka Rekord Bielsko-Biała 1.81 3.55 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 09:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Chojniczanka – Rekord? Transmisja z tego spotkania nie będzie można zobaczyć w żadnej telewizji i w internecie. Kiedy odbędzie się mecz Chojniczanka – Rekord? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (19 lipca) o godzinie 19:30.

