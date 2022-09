fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie oglądać mecz Francja – Austria? Podopieczni Didiera Deschampsa nie mają szansą na kolejny triumf w Lidze Narodów UEFA. Aktualnie Trójkolorowi koncentrują się na tym, aby utrzymać się w elicie rozgrywek. Das Team ma natomiast nadzieję, że pokrzyżuje plany gospodarzom. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z potyczki w internecie i w telewizji.

Francja – Austria, gdzie obejrzeć

Podopieczni Didiera Deschampsa w czterech meczach tej edycji Ligi Narodów UEFA wywalczyli jak dotąd tylko dwa punkty. Reprezentacja Francji do czwartkowej batalii podejdzie po porażce z Chorwacją (0:1).

Zespół Ralfa Rangnicka ma natomiast sobą porażkę z Danią (0:2). Austria jest tym samym od trzech spotkań bez wygranej. W tym czasie zaliczyła dwie porażki i remis.

Sprawdź typy na mecz Francja – Austria.

Francja – Austria, transmisja na żywo w TV

Potyczkę Francja – Austria będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja z tego starcia będzie na antenie Polsat Sport Premium 2. Mecz zacznie się o 20:45.

Francja – Austria: transmisja na żywo za darmo

Mamy dobre wieści dla kibiców piłki nożnej, bo starcie z udziałem aktualnych mistrzów świata i Austriaków będzie można także śledzić online. Jest to możliwe dzięki platformie Polsat Box Go. Bukmacher Fuksiarz może natomiast ufundować Tobie darmowy dostęp do usługi na 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki, o czym poniżej.

Warto zaznaczyć, że pakiet sportowy w Polsat Box Go gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ligi Narodów UEFA, czy elitarnej Ligi Mistrzów UEFA, ale także można dzięki niemu oglądać spotkania La Liga, PKO Ekstraklasy, a nawet Fortuna 1 Ligi.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Francja – Austria, transmisja online

Spotkanie Francja – Austria online będzie dostępne dzięki Polsat Box Go. Z usługi można korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, a także poprzez aplikacje mobilne na smartfony i tablety. Rywalizację z udziałem Kyliana Mbappe i spółki można oglądać także na Smart TV dzięki Polsat Box Go.

Francja – Austria, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich gospodarze są zdecydowanym faworytem do wygranej. Kurs na wygraną Francji oscyluje w granicach 1,42.

Stade de France Liga Narodów A, grupa 1. Francja Austria 1.42 5.00 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2022 09:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin