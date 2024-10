Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Sevilla, gdzie oglądać?

FC Barcelona w roli zdecydowanego faworyta przystąpi do niedzielnego spotkania z Sevillą. Stawką tego spotkania dla Dumy Katalonii będą nie tylko trzy punkty, ale również wypracowanie przewagi nad Realem Madryt przez zbliżającym się El Clasico. W wyjściowym składzie drużyny Hansiego Flicka prawdopodobnie zobaczymy tylko jednego Polaka – Roberta Lewandowskiego. Wojciech Szczęsny będzie musiał jeszcze poczekać na swój debiut.

Barcelona w ostatnim czasie bardzo dobrze radziła sobie z Sevillą i jeżeli zagra na normalnym poziomie, prezentowanym w większości meczów w tym sezonie, to powinna zgarnąć komplet punktów. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Sevilla.

Barcelona – Sevilla, transmisja w TV

Mecz Barcelona – Sevilla rozegrany zostanie w niedzielę (20 października) o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek skomentują Michał Wszołek i Marcin Gazda.

Barcelona – Sevilla, transmisja za darmo

Mecz Barcelona – Sevilla możesz również obejrzeć za darmo, korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Sevilla zostanie odblokowany

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 300 zł za zwycięstwo Barcelony z kodem GOALPROMO

Przy okazji niedzielnego meczu możesz również skorzystać w STS i zgarnąć 300 zł za typ na wygraną Barcelony. Z oferty można skorzystać podając kod GOALPROMO podczas rejestracji. Do zgarnięcia bonusu wystarczy trafiony kupon postawiony za zaledwie 2 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięstwa Barcelony w meczu z Sevillą Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz dodatkowo bonus 300 zł.

Barcelona – Sevilla, transmisja online

Internetowa transmisja z niedzielnego spotkania będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. W tym miejscu zwracamy uwagę na pakiet Super Sport, dostępny teraz za 65 zł miesięcznie. Daje on dostęp do wszystkich kanałów CANAL+. Do pakietu można dobrać również paczkę z kanałami Eleven Sports. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Barcelona – Sevilla, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Barcelony 0% remisem 0% wygraną Sevilli 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Sevilli

Barcelona – Sevilla, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów FC Barcelona jest wręcz murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w niedzielnym meczu. Kursy na jej zwycięstwo nie przekraczają 1.35.

FC Barcelona Sevilla FC 1.33 6.00 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Sevilla? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Sevilla? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (20 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.