Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Rayo, gdzie oglądać?

FC Barcelona może wrócić na fotel lidera La Liga. Przed taką szansą stanie przy okazji poniedziałkowego spotkania z Rayo Vallecano. Podopieczni Hansiego Flicka zdobywając trzy punkty wykorzystają ostatnie potknięcia swoich rywali w walce o mistrzostwo Hiszpanii – Realu Madryt i Atletico Madryt. Duma Katalonii jest oczywiście zdecydowanym faworytem swojego najbliższego spotkania.

Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ustabilizowała ostatnio formę, czego potwierdzeniem, że trzy ligowe zwycięstwa z rzędu. Katalończycy nie chcą jednak na tym poprzestawać i w meczu z Rayo interesuje ich tylko wygrana. Muszą jednak poważnie podejść do tego spotkania, pamiętając o problemach, jakie klub z Madrytu sprawiał im w ostatnich latach. Transmisja tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Rayo, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Rayo odbędzie się w poniedziałek (17 lutego) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

FC Barcelona – Rayo, transmisja za darmo

Poniedziałkowy mecz Barcelona – Rayo możesz także oglądać za darmo korzystając ze specjalnej STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Rayo zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

200 zł za gola Lewandowskiego i 200 zł za czyste konto Szczęsnego z kodem GOAL

BETFAN przygotował na poniedziałkowy mecz świetną promocję, w której do zgarnięcia jest nawet 400 zł extra bonusu. Bukmacher oferuje bowiem po 200 zł w formie freebetu za choćby jednego gola Lewandowskiego oraz czyste konto Szczęsnego. Jest to całkiem realny scenariusz. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie dokładnie 30 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł, obejmujący dowolne zdarzenie z oferty na mecz FC Barcelona – Rayo (Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 17.02, godz. 23:59) Otrzymasz 200 zł za każde ze zdarzeń – gol Lewandowskiego i czyste konto Szczęsnego. Jeżeli wejdą oba otrzymasz łącznie 400 zł w formie freebetu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Rayo, transmisja online

Transmisja z meczu FC Barcelona – Rayo dostępna będzie również drogą internetową. Możesz ją obejrzeć w usłudze CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Teraz za pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Do pakietu możesz dołożyć również paczkę z kanałami Eleven Sports za 10 zł. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

FC Barcelona – Rayo, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Barcelony

remisem

wygraną Rayo wygraną Barcelony 76%

remisem 15%

wygraną Rayo 10% 41+ Votes

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Rayo? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Rayo? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (17 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.