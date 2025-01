Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Atalanta, gdzie oglądać?

FC Barcelona już wcześniej zapewniła sobie grę w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Po ostatniej wygranej 5:4 z Benfiką Lizbona jest także pewna występów w 1/8 finału tych rozgrywek. Nie oznacza to, że w ostatnim meczy fazy ligowej jej rywal może liczyć na taryfę ulgową. Będzie nim zespół Atalanty Bergamo, który aktualnie zajmuje siódme miejsce w tabeli. Ewentualna porażka prawdopodobnie sprawi, że wypadnie poza pierwszą ósemkę.

W środowym meczu w składzie Barcelony powinniśmy od pierwszej minuty zobaczyć dwóch Polaków. Hansi Flick potwierdził już, że od pierwszej minuty w bramce jego zespołu zagra Wojciech Szczęsny. O miejsce w wyjściowym składzie spokojny może być także Robert Lewandowski.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Atalanta, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Atalanta odbędzie się w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1. Spotkanie skomentuję Bartosz Gleń i Michał Żewłakow.

FC Barcelona – Atalanta, transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów, w tym mecz Barcelona – Atalanta, za pośrednictwem internetu można oglądać korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej na 30 dni możesz uzyskać korzystając z oferty Fortuny. Spełniając jej warunki otrzymasz voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy jak go odebrać.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do usługi CANAL+ online można również wykupić samemu. Aby oglądać mecze Ligi Mistrzów trzeba posiadać pakiet Super Sport, którego miesięczny koszt wynosi teraz 65 zł, przy ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Kurs 150 na wygraną Barcelony i bonus 50 zł za każdą obronę Szczęsnego

Na ostatni mecz Barcelony w fazie ligowej Ligi Mistrzów Superbet przygotował specjalną ofertę dla osób, które założą konto z kodem promocyjnym GOAL. Bukmacher daje możliwość zagrania kuponu na wygrana Barcelony w tym meczu po kursie 150, dzięki czemu stawiając tylko 2 zł można zgarnąć 300 zł bonusu. W przypadku powodzenia dodatkowo oferuje 50 zł za każdy obroniony strzał przez Szczęsnego.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na wygraną Barcelony w meczu z Atalantą Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł oraz dodatkowo 50 zł za każdy obroniony przez Szczęsnego strzał

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

400 zł bonusu za bramkę w środowych meczach Ligi Mistrzów

Świetną ofertę na ostatnią kolejkę przygotował również bukmacher ETOTO. Oferuje bowiem aż 400 zł bonusu, jeżeli w którymkolwiek środowym meczu Ligi Mistrzów padnie choćby jeden gol. Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOALMF. Poniżej wyjaśniamy zasady.

Zarejestruj konto w ETOTO z kodem promocyjny GOALMF i dokonaj wpłaty min. 50 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład na gola w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Zakład znajdziesz na stronie promocji Jeżeli w środowych meczach Ligi Mistrzów padnie choćby jeden gol, otrzymasz freebet 400 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Atalanta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Barcelony

remisem

wygraną Atalanty wygraną Barcelony 67%

remisem 17%

wygraną Atalanty 17% 6+ Votes

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Atalanta? Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Atalanta? Mecz rozegrany zostanie w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.