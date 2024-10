Fame MMA The Freak: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (04.10.2024)

Fame MMA The Freak: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W piątek (4 października) w Szczecinie odbędzie się kolejna gala organizowana przez organizację FAME. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja i jak wykupić dostęp.

PressFocus Na zdjęciu: Fame MMA

Kiedy jest Fame MMA The Freak?

Duże emocje czekają nas podczas kolejnej gali organizowanej przez Fame MMA. Tym razem gala odbędzie się pod nazwą The Freak. Rywalizacja odbędzie się w Netto Arenie w Szczecinie, w piątek (4 października).

Fame MMA The Freak: o której godzinie?

Gala Fame MMA The Freak gościć będzie w Szczecinie w hali Netto Arena. Zaplanowana została na piątek (4 października). Rozpocznie się o godzinie 19:30, ale oczywiście najciekawiej zapowiadające się starcia odbędą się w późniejszych godzinach.

Gdzie oglądać Fame MMA The Freak?

Tym razem gala organizowana przez organizację Fame MMA zawitała do Szczecina. Netto Arena powinna zapełnić się kibicami. Ci którzy nie mogą mogli pojawić się na trybunach, będą mogli obejrzeć całą galę dzięki usłudze CANAL+ online. W każdej chwili można wykupić dostęp w CANAL+ lub standardowo w systemie PPV na stronie organizacji.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA The Freak?

Piątkową galę FAME MMA The Freak możesz obejrzeć na dwa sposoby. Jednym jest wykupienie dostępu w CANAL+ w cenie 39 zł. Gala będzie również dostępna w systemie PPV na oficjalnej stronie. W tym przypadku ceny są jednak wyższe, bowiem wynoszą 49,99 zł w pakiecie Basic i 54,99 zł w pakiecie Premium.

Fame MMA The Freak: pay per view

Jak już wspomnieliśmy dostęp do transmisji z gali można uzyskać w systemie PPV. W CANAL+ oprócz samej transmisji otrzymasz również miesięczny dostęp między innymi do wielu filmów i seriali. Decydując się na zakup na stronie organizatora, będziesz mógł wybrać pomiędzy pakietem Basic i Premium. Wyższy pakiet gwarantuje lepszą jakość transmisji oraz dostęp do zapisu gali przez kolejne 7 dni.

FAME MMA The Freak: Kto będzie walczył? Karta walk

W ramach Fame MMA The Freak odbędzie się dziewięć bardzo ciekawych pojedynków. W walce wieczoru Jose Bratan zmierzy się z rewelacją ostatnich miesięcy Kamilem “Taazy’m” Mataczyńskim. W piątkowy wieczór o oktagonie zobaczymy również Marcina Najmana, Mateusza Kubiszyna i Denisa Załęckiego.

Walka wieczoru: Josef Bratan – Kamil “Taazy” Mataczyński [K-1, małe rękawice]

Josef Bratan – Kamil “Taazy” Mataczyński [K-1, małe rękawice] Co-main event: Natan “Kraken” Marcoń i Adrian “The Joker” Cios – Denis “Bad Boy” Załęcki [MMA]

Natan “Kraken” Marcoń i Adrian “The Joker” Cios – Denis “Bad Boy” Załęcki [MMA] Mateusz “Don Diego” Kubiszyn – Michał “Wampir” Pasternak [K-1, małe rękawice]

Paweł “Prezes” Jóźwiak – Robert “Sutonator” Pasut [K-1, małe rękawice]

Tomasz Olejnik – Marcin “Cesarz” Najman [K-1, małe rękawice]

Dominika Rybak – Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk [K-1, małe rękawice]

Jakub “Guzik” Szymański – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk [MMA]

Magdalena “Dresiara” Górniak – Elizabeth “Lizi” Anorue [K-1, małe rękawice]

Damian “Koszixon” Koszyk – Miłosz “Miły” Dobrosielski [K-1, małe rękawice]

Fame MMA The Freak – gdzie obstawiać?

