Fame MMA 23: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (07.12.2024)

Kiedy jest Fame MMA 23?

Najbliższa gala Fame MMA 23 będzie jednocześnie ostatnią galą tej federacji w 2024 roku. Gala odbędzie się w sobotę (7 grudnia 2024) w łódzkiej Atlas Arenie. Organizatorzy przygotowali na to wydarzenie dziewięć ciekawie zapowiadających się pojedynków.

Fame MMA 23: o której godzinie?

Atlas Arena w Łodzi powinna w całości wypełnić się fanami freakfightów. Zaplanowana na 7 grudnia gala rozpocznie się o 19:30. Niedługo później powinien rozpocząć się pierwszy pojedynek. Najważniejsze konfrontacje, w tym walka wieczoru, odbędzie się kilka godzin później.

Gdzie oglądać Fame MMA 23?

Kilka tysięcy kibiców będzie miało obejrzeć falę Fame MMA 23 “na żywo” z trybun Atlas Areny. Fani, którzy nie mają możliwości pojawienia się w sobotę w Łodzi, będą mogli skorzystać z transmisji, która tradycyjnie będzie prowadzona w systemie PPV. Ta dostępna będzie zarówno na oficjalnej stronie federacji Fame MMA, ale również na platformie CANAL+ online.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 23?

Gala Fame MMA będzie dostępna w systemie PPV, a cena dostępu uzależniona jest od wybranego wariantu. Najtańszą opcją jest wykupienie dostępu w CANAL+. W tym przypadku dostęp uzyskamy już za 39 zł. Inną możliwość jest wykupienie PPV na oficjalnej stronie Fame MMA. Tutaj mamy możliwość wyboru pakietu Basic za 49,99 zł lub Premium za 54,99 zł.

Fame MMA 23: pay per view

Najtańszą opcją na wykupienie jednorazowego dostępu do transmisji z gali Fame MMA 23 jest skorzystanie z CANAL+. W cenie 39 zł otrzymamy pakiet obejmujący nie tylko transmisję z sobotniej gali, ale również dostęp na miesiąc do biblioteki z filmami i serialami. Tradycyjne PPV na oficjalnej stronie jest dostępne w cenach 49,99 i 54,99 zł w zależności od wybranego pakietu. Różnią się one między innymi jakością transmisji.

FAME MMA 23: karta walk

Największe emocje przed sobotnią galą wywołuje walka wieczoru, której Alan Kwieciński zmierzy się z Amadeuszem “Ferrarim” Roślikiem. W sobotę w oktagonie zobaczymy również piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, który będzie walczył z Rogerem Sallą. Kibice obejrzą również w akcji Normana “Stormina” Parke’a, Adama “AJ” Josefa czy Kamila “Taazy’ego” Mataczyńskiego.

Walka wieczoru: Alan Kwieciński – Amadeusz “Ferrari” Roślik [boks, małe rękawice]

Alan Kwieciński – Amadeusz “Ferrari” Roślik [boks, małe rękawice] Co-main event: Adam “AJ” Josef – Kamil “Taazy” Mataczyński [boks, małe rękawice]

Adam “AJ” Josef – Kamil “Taazy” Mataczyński [boks, małe rękawice] Elizabeth “Lizi” Anorue – Lexy Chaplin [K-1, małe rękawice)

Adrian Cios/Natan Marcoń – Gracjan “Gracek” Szadziński [MMA]

Marcel “Gawronek” Gawroński – Wiktor “Wronek” Wrona [boks, małe rękawice]

Norman “Stormin” Parke – Makhmud Muradov [boks, małe rękawice, klatka rzymska]

Jakub “Rzeźnik” Rzeźniczak – Roger Salla [MMA]

Michał “Zbuku” Buczek – Kornel “Koro” Regel [MMA]

Jarosław “Koziołek” Kozieł – Przemysław “Sequento” Skulski [MMA]

