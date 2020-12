Everton – Arsenal: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 18:30 rozegrany zostanie mecz Premier League: Everton – Arsenal. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Everton – Arsenal. Ancelotti wbije gwóźdź w trumnę Artety?

Everton i Arsenal zagrają dzisiaj w meczu 14. kolejki angielskiej ekstraklasy. Bezsprzecznie w lepszych nastrojach do spotkania podejdą podopieczni Carlo Ancelottiego, ponieważ są od trzech meczów bez porażki. Kanonierzy mają jednak nadzieję, że w końcu uda im się wrócić na zwycięski szlak.

Batalia z udziałem Evertonu i Arsenalu to trzecie sobotnie spotkanie Premier League. Gospodarze podejdą do niego po zwycięstwie nad Leicester City 2:0. Tymczasem drużyna z Emirates Stadium ma za sobą zremisowany bój z Southampton, więc już od od sześciu meczów nie zaznała smaku wygrane w lidze.

W roli faworyta do tej konfrontacji podejdą zawodnicy The Toffees. Niemniej liczą na przełamanie, chcąc za wszelką cenę przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w lutym tego roku, gdy miał miejsce wynik 3:2 dla Arsenalu. Warte odnotowania jest, że w ostatnich siedmiu meczach między oboma zespołami Arsenal był górą pięciokrotnie, raz Everton i jeden mecz zakończył się remisem.

Everton – Arsenal: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Goodison Park będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Everton – Arsenal transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Rywalizację skomentują na antenach Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Everton – Arsenal: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Everton – Arsenal: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.