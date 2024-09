Elana Toruń - Widzew Łódź: Transmisja w TV i online. Już we wtorek dojdzie do interesującego meczu w Pucharze Polski. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Elana - Widzew.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jakub Łukowski

Elana – Widzew, gdzie oglądać?

Już we wtorek zainaugurują zmagania w 1/32 finału Pucharu Polski. W jednym ze spotkań tego dnia dojdzie do pojedynku, w którym Elana Toruń przed własną publicznością podejmie Widzew Łódź. 3-ligowiec przystąpi do tej rywalizacji po pokonaniu 3:1 Wybrzeża Rewalskie.

Widzew Łódź natomiast w swoim ostatnim meczu odniósł niezwykle cenny zwycięstwo. Podopieczni Daniela Myśliwca pokonali u siebie Piast Gliwice 1:0. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak jednostronnie przez różnicę klas drużyn.

Elana – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie Elany Toruń z Widzewem Łódź będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz pokaże TVP Sport.

Elana – Widzew, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację również obejrzysz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Elana – Widzew, kto awansuje dalej?

Która drużyna przejdzie do następnej rundy? Elana Toruń 36% Widzew Łódź 64% 11 + Głosy Oddaj swój głos: Elana Toruń

Widzew Łódź

Elana – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem wtorkowej potyczki jest Widzew Łódź. Jeśli rozważasz wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.22. W przypadku zwycięstwa Elany Toruń sięga on nawet 11.0.

Elana Toruń Widzew Łódź 11.5 6.50 1.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 09:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Elana – Widzew? Spotkanie obejrzysz w telewizji na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się mecz Elana – Widzew? Mecz odbędzie się już we wtorek (24 września) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.