PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju Indian Wells 2023 i z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W czwartek czeka ją mecz o awans do półfinału, a jej rywalką będzie Rumunka Sorana Cirstea. Obie zawodniczki do tej pory mierzyły się tylko raz i górą była aktualna lidera rankingu WTA.

Iga Świątek jest oczywiście zdecydowaną faworytką tego spotkania. Mecz Świątek – Cirstea rozegrany zostanie 16 marca (czwartek) około godziny 20:30, a transmisja będzie dostępna zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu. W drugim przypadku dostępna jest transmisji zupełnie za darmo.

Świątek – Cirstea: gdzie obejrzeć?

Mamy bardzo dobre wiadomości dla polskich kibiców, bowiem transmisja z ćwierćfinałowego pojedynku Świątek – Cirstea będzie dostępna bez większych problemów. Spotkanie, które powinno rozpocząć się około godziny 20:30, obejrzymy w telewizji na jednym z kanałów CANAL+ Sport. Ponadto zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład.

Świątek – Cirstea: kto awansuje?

