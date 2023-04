PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rebocho

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja

Lech Poznań rozpocznie w czwartek walkę o awans do półfinału Ligi Konferencji Europy. Przed Kolejorzem bardzo trudne zadanie, bowiem jego rywalem w dwumeczu jest faworyzowana Fiorentina. To właśnie ekipa z Włoch przystąpi do rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta.

Pierwsze spotkanie 1/4 finału Lech – Fiorentina rozegrane zostanie w czwartek (13 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w polskiej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzymy na kanale TVP Sport i platformie Viaplay.

Lech – Fiorentina: gdzie obejrzeć?

Udział polskiej drużyny w ćwierćfinale europejskich pucharów to ogromne wydarzenie. W czwartkowy wieczór na stadionie w Poznaniu szykują się duże emocje. Spotkanie Lecha z Fiorentiną będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport oraz korzystając z internetu dzięki platformie streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Lech – Fiorentina: kto wygra?

Lech do rewanżu przystąpi w komfortowej sytuacji, bowiem ma zaliczkę w postaci dwubramkowego zwycięstwa w pierwszym meczu w Poznaniu. Czy Kolejorz stanie na wysokości zadania i przypieczętuje awans do ćwierćfinału?

