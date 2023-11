IMAGO / Marca Na zdjęciu: Gavi

Cypr – Hiszpania, gdzie oglądać

Rzadko zdarza się, by tak uznana kadra, jak reprezentacja Hiszpanii rozgrywała podczas zgrupowania mecze o punkty, a jednocześnie, by ich stawka była tak niska. La Roja po październikowych spotkaniach zapewniła już sobie awans na Euro 2024. Co prawda wciąż walczy korespondencyjnie o pierwsze miejsce w grupie A ze Szkotami, ale to tylko kwestia prestiżu. Triumf w Lidze Narodów i tak zapewni bowiem Hiszpanom rozstawienie podczas losowania grup na turnieju. Cypr, z kolei, to typowy chłopiec do bicia. Wyspiarze przegrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów, dostając aż 25 bramek. Niedawny mecz z Hiszpanami zakończył się dla nich klęską w wymiarze 0:6.

Cypr – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Mecz eliminacji do Euro 2024 nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Cypr – Hiszpania, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Cypr – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tylko kataklizm mógłby sprawić, by Hiszpania nie wygrała czwartkowego meczu.

Cypr Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2023 09:15 .

