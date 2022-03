PressFocus Na zdjęciu: Mahrez i Sterling

Crystal Palace – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W poniedziałek, na zamknięcie 29. kolejki Premier League, mistrz Anglii wybierze się na Selhurst Park, gdzie podejmą go miejscowe Orły. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Manchester City 10.5 5.50 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2022 08:07 .

Crystal Palace – Manchester City, gdzie oglądać

Crystal Palace znajduje się w wysokiej formie. Zawodnicy Orłów sięgnęli po siedem z dziewięciu możliwych punktów w ostatnich trzech kolejkach, a do tego awansowali dalej w Pucharze Anglii. Patrick Vieira może cieszyć się z dyspozycji swojej drużyny, która jest o krok od zapewnienia sobie utrzymania.

Manchester City znajduje się jednak na innej orbicie. Ostatnio Obywatele w trybie autopilota awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wcześniej zaś Obywatele zdewastowali w derbach Czerwone Diabły i pewnie zmierzają po obronę tytułu mistrza Anglii. W starciu na Selhurst Park z pewnością spróbują przedłużyć swoją serię ligowych zwycięstw.

Sprawdź nasze typy na mecz Crystal Palace – Manchester City.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 29. kolejki angielskiej ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań angielskiej ekstraklasy. Dotyczy to również poniedziałkowego meczu w Londynie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Crystal Palace – Manchester City, transmisja online

Jeżeli wolisz obejrzeć poniedziałkowy mecz mistrzów Anglii w internecie, masz taką możliwość. Musisz tylko wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Obywatele powinni bez większych problemów wywieźć komplet punktów z Serlhurst Park.

Crystal Palace Manchester City 10.5 5.50 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2022 08:07 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin