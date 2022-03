PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Cracovia – Pogoń Szczecin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę lider Ekstraklasy zmierzy się z Cracovią, która ma za sobą serię trzech meczów bez zwycięstwa. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Pogoń Szczecin 4.35 3.32 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 11:15 .

Cracovia – Pogoń, gdzie oglądać

W sobotę Cracovię czeka nie lada wyzwanie. Pasy nie znajdują się bowiem w najlepszej formie. Ich trzy ostatnie mecze w Ekstraklasie przyniosły im zaledwie jeden punkt, a nikt już nie pamięta o sensacyjnym triumfie nad Lechią Gdańsk.

Na Stadion im. Józefa Piłsudskiego przyjedzie w ten weekend lider tabeli. Pogoń Szczecin szybko uporała się z traumą, jaką z pewnością był przegrany mecz z Lechem Poznań (0:3). Portowcy rozbili Radomiaka (4:0) i wykorzystali potknięcia innych drużyn, wdrapując się na pierwsze miejsce. Z pewnością spróbują wywieźć z Krakowa komplet punktów.

Cracovia – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Pasów z Portowcami obejrzysz na aż czterech kanałach: TVP Sport, Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3.

Cracovia – Pogoń, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań polskiej Ekstraklasy – zawiera ona bowiem Canal+ Sport 3. Dotyczy to również sobotniego pojedynku w Krakowie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Cracovia – Pogoń, transmisja online

Możesz też obejrzeć nadchodzący mecz 25. kolejki Ekstraklasy na stronie Canal Plus lub w aplikacji. Wystarczy, że wykupisz na stronie canalplus.com odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Cracovia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Pogoń prezentuje w tym sezonie znakomitą formę i to właśnie przyjezdni ze Szczecina są faworytami nadchodzącego starcia.

