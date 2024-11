Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: gdzie oglądać ostatni niedzielny mecz Betclic 2. ligi? Sprawdzamy to. Transmisja TV i online.

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Marek Saganowski

Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: gdzie oglądać?

Chojniczanka Chojnice na własnym stadionie podejmie zespół Zagłębia Sosnowiec. Ostatnie wyniki spadkowicza z Betclic 1. ligi są bardzo słabe i coraz więcej pojawia się głosów wątpiących w misję Marka Saganowskiego. Być może właśnie to starcie będzie jego najważniejszym meczem w dotychczasowej pracy w Sosnowcu.

Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: transmisja TV

Mecz ten będzie transmitowany na antenie TVP 3. Początek rywalizacji w niedzielę, 3 listopada, o godzinie 19:35.

Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: stream online

Spotkanie to w internecie będzie można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Transmisję z tego meczu będzie można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: kursy bukmacherskie

Chojniczanka Zagłębie Sosnowiec 2.50 3.30 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2024 09:44 .

Kiedy odbędzie się mecz Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec? Początek meczu w niedzielę, 3 listopada, o godzinie 19:35. Gdzie obejrzeć mecz Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec? Mecz można obejrzeć w TVP 3, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w Betclic TV.

