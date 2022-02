PressFocus Na zdjęciu: Gracze Chelsea w meczu z Tottenhamem

Chelsea FC – Plymouth FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Podczas losowania par 1/16 finału Pucharu Anglii Chelsea miała wielkie szczęście. The Blues trafili bowiem na reprezentanta League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego. Takie mecze to jednak często największe przeżycie w życiu dla piłkarzy klubu tego kalibru. Czy będą w stanie sprawić niespodziankę? Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.



Chelsea FC FA Cup

05/02/2022 13:30

Stamford Bridge (Londyn)

Plymouth FC

Chelsea FC – Plymouth FC, gdzie oglądać

Przed Chelsea relatywnie łatwy pojedynek jako przetarcie po przerwie reprezentacyjnej. Przed nią The Blues nie zachwycili, choć potrafili awansować do finału Pucharu Ligi po dwumeczu z Tottenhamem, a następnie pewnie pokonać Spurs również na niwie ligowej. Londyńczycy mieli jednak być największym konkurentem dla Manchesteru City w walce o mistrzostwo Premier League. Na ten moment wydaje się, że podopieczni Thomasa Tuchela muszą odzyskanie tytułu krajowego odłożyć na kiedy indziej; do lidera tracą dziesięć punktów i rozegrali o mecz więcej. Między tymi ekipami jest jeszcze Liverpool, mający nad The Blues przewagę “oczka” i dwóch spotkań w zanadrzu.

The Blues w 1/16 finału Pucharu Anglii zmierzą się jednak z przeciwnikiem całkowicie innego kalibru. Ich rywalem będzie trzecioligowe Plymouth FC. Ba, nie jest to nawet ekipa z czołówki League One! Podopieczni trenera Schumachera zajmują siódme miejsce ze stratą trzech punktów do strefy baraży. Wydaje się więc, że Tuchel będzie mógł pokombinować. Wypróbować nowe rozwiązania taktyczne i dać wolne kilku najważniejszym graczom. Ostatecznie każdy inny rezultat niż pewny triumf The Blues, byłby ogromną sensacją.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea FC – Plymouth FC.

Chelsea FC – Plymouth FC, transmisja na żywo w TV

To Eleven Sports ma wyłączne prawa do transmitowania tegorocznych meczów Pucharu Anglii. I choć Chelsea mierzy się z trzecioligowcem, stacja nie mogła odpuścić sobie starcia triumfatora Ligi Mistrzów. Sobotni mecz dostępny będzie na kanale Eleven Sports 2.

Chelsea FC – Plymouth FC, transmisja za darmo

Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii obejrzeć można będzie zupełnie za darmo, jeśli jest się klientem Fortuna zakłady bukmacherskie. Wystarczy, że założysz darmowe konto, co możesz uczynić, klikając w poniższy przycisk. Pamiętaj, by przy rejestracji wpisać kod promocyjny GOAL. Uprawni cię on do pozyskania atrakcyjnego pakietu powitalnego. Aby uzyskać prawo do oglądania transmisji z meczu Chelsea FC – Plymouth FC, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musisz posiadać konto u bukmachera – Fortuna. Po drugie, musisz mieć na koncie jakąkolwiek kwotę pieniędzy oraz posiadać na nim zagrany i rozliczony kupon w ciągu ostatniego tygodnia.

Chelsea FC – Plymouth FC, transmisja online

Oczywiście Eleven Sports umożliwia również oglądanie spotkań za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Chelsea FC – Plymouth FC, kursy bukmacherskie

Różnica jakości pomiędzy dwoma zespołami jest ogromna. Nawet, jeśli The Blues wystąpią w rezerwowym składzie, kibice – i bukmacherzy – oczekują pewnego triumfu.

Chelsea Plymouth 1.08 12.5 34.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2022 07:46 .