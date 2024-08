fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Chelsea – Manchester City, gdzie oglądać?

Manchester City ma już za sobą wygrany mecz o Tarczę Wspólnoty przeciwko Manchesterowi United. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs jedenastek. Ekipa Pepa Guardioli zamierza po raz kolejny obronić tytuł mistrzowski, do czego potrzebne będzie dobre wejście w ligowe rozgrywki. Swoje zmagania rozpocznie od hitowego starcia z Chelsea, które odbędzie się na Stamford Bridge. The Blues są olbrzymią niewiadomą, bowiem latem dokonali zmiany na ławce trenerskiej. Enzo Maresca postara się potwierdzić, dlaczego otrzymał angaż w tak dużym klubie. Obie drużyny spotkały się ze sobą w trakcie przygotowań do sezonu. Towarzyski mecz zakończył się wygraną Manchesteru City 4-2.

Mecz Chelsea – Manchester City rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Sprawdź nasze typy.

Chelsea – Manchester City, transmisja TV

Mecz Manchesteru United z Chelsea nie będzie transmitowany w telewizji. Na antenach CANAL+ Sport w każdej kolejce Premier League transmitowane są dwa spotkania, ale to nie znalazło się w rozpisce na najbliższy weekend.

Chelsea – Manchester City, transmisja online

Spotkanie Manchesteru City z Chelsea można śledzić wyłącznie w internecie. Umożliwia to platforma streamingowa Viaplay, na której pojawi się transmisja niedzielnego starcia. Wielki hit Premier League skomentują Przemysław Pełka oraz Paweł Grabowski.

Chelsea – Manchester City, kto wygra?

Chelsea – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Manchester City jest gigantycznym faworytem starcia w pierwszej kolejce Premier League. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.90. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Chelsea jest to natomiast aż 4.10. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że mecz odbywa się na Stamford Bridge, natomiast ukazuje ogromną różnicę między tymi ekipami. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00.

Chelsea Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2024 12:00 .