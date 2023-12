IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Chelsea – Brighton, gdzie oglądać

Powiedzieć, że Chelsea w tym sezonie zawodzi, to nic nie powiedzieć. Po wydaniu grubych kilkuset milionów, fani z pewnością oczekiwali, że ich ulubieńcy awansują do europejskich pucharów. Na ten moment nic tego nie zapowiada. The Blues zajmują dziesiąte miejsce w tabeli, wygrali tylko jeden z pięciu ostatnich meczów i tracą do piątego Tottenhamu już dziesięć oczek. Do tego w niedzielę na Stamford Bridge przyjedzie zespół Brighton & Hove Albion. Mewy uzbierały sześć oczek więcej, niż ich najbliżsi rywale. Ostatnie wyniki podopiecznych de Zerbiego również jednak nie zachwycają, bo wygrali tylko raz w pięciu ostatnich kolejkach. Niebawem przekonamy się, kto lepiej zarządza dołkiem swej drużyny.

Chelsea – Brighton, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Chelsea – Brighton, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherskie

Pomimo mocno chwiejnej formy, bukmacherzy uważają Chelsea za faworyta nadchodzącej rywalizacji.

