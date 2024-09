Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Barrow: gdzie oglądać?

Przy okazji rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej często dochodzi do sytuacji, gdzie klub z Premier League mierzy się ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem z League Two bądź League One. Tym razem los skrzyżował ze sobą drogi Chelsea i Barrow, które powalczą o awans do 1/8 finału. Zdecydowanym faworytem konfrontacji będzie ekipa The Blues. Sprawdź typy na mecz Chelsea – Barrow.

Chelsea – Barrow: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Chelsea – Barrow: transmisja online

Mecz na Stamford Bridge pomiędzy Chelsea a Barrow można obejrzeć w internecie. Transmisję przeprowadzi platforma streamingowa Viaplay. Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Spotkanie skomentuje duet komentatorów Mateusz Juza i Radosław Przybysz.

Chelsea – Barrow: kto wygra?

Chelsea – Barrow: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają większych szans Barrow na zwycięstwo w meczu z Chelsea, co odzwierciedlają kursy na to spotkanie. Triumf czwartoligowego zespołu został oszacowany ze współczynnikiem aż 55.0. Dla porównania kurs na zwycięstwo The Blues to 1.02.

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty bukmachera STS. Z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz zgarnąć zakład bez ryzyka do 100 zł oraz najwyższy bonus powitalny na rynku.

Chelsea Barrow 1.05 14.0 33.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 10:21 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Barrow? Spotkanie będzie transmitowane w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Barrow? Mecz odbędzie się we wtorek (24 września) o godzinie 20:45.

