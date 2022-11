Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus i Trevoh Chalobah

Chelsea – Arsenal: transmisja w TV i online. Derby Londynu to zdecydowany hit 15. kolejki Premier League. Chelsea ma sporą stratę w tabeli ligowej do Arsenalu. W niedzielę postara się ją nieco zredukować.

Chelsea – Arsenal, gdzie oglądać

Od trzech kolejek ligowych Chelsea nie udało się wygrać meczu, przez co jej strata do czołówki ligowej stale rośnie. Mecze derbowe jak wiadomo, rządzą się swoimi prawami, a te w Anglii już w szczególności. W niedzielę czeka nas starcie drużyn, których kibice nie pałają do siebie sympatią.

Na dobre rozsiadł się Arsenal na czele tabeli Premier League. Kanonierzy od trzeciej kolejki nieprzerwanie zajmują pozycję lidera, choć po piętach depcze im już Manchester City. Ewentualna strata punktów w rywalizacji z Chelsea może być równoznaczna z utratą pierwszego miejsca.

Chelsea – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Hit 15. kolejki Premier League, czyli starcie Chelsea z Arsenalem na Stamford Bridge obejrzycie jedynie w Internecie na platformie Viapla. Transmisja w polskiej telewizji nie będzie niestety dostępna.

Chelsea – Arsenal, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, spotkanie derbowe obejrzycie na platformie Viaplay w Internecie. Dysponuje ona prawami do transmisji wszystkich meczów Premier League. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy zarejestrować konto w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję.

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie

Patrząc po samych kursach bukmacherskich, niedzielne derby Londynu między Chelsea i Arsenalem nie mają faworyta. Niemal identyczne kursy bukmacherzy oferują zarówno na wygraną gospodarzy, jak i gości. Jest to linia na poziomie ok. 2.75.

Chelsea Arsenal 2.85 3.35 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2022 07:36 .

