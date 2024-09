Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Celta – Atletico: gdzie oglądać?

Na zakończenie 7. kolejki hiszpańskiej La Liga czeka nas starcie na Estadio de Balaidos pomiędzy Celtą Vigo a Atletico Madryt. Faworytem czwartkowego starcia będzie drużyna Diego Simeone, lecz gospodarze z pewnością postawią im trudne warunki. Mecze z udziałem Celestes w bieżącym sezonie to gwarancja nie wielkich emocji, ale również dużej liczby bramek. W każdym z poprzednich szesciu spotkań w spotkaniach drużyny z Vigo padają minimum trzy gole. Sprawdź typy na mecz Celta Vigo – Atletico Madryt.

Celta – Atletico: transmisja w TV

Czwartkowy mecz na stadionie w Vigo można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację skomentuje duet komentatorów Sebastian Chabiniak i Marcin Gazda. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Celta – Atletico: transmisja online

Spotkanie Celta Vigo – Atletico Madryt będzie transmitowane w internecie za pośrednictwem strony elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste kroki. Poniżej wyjaśniamy jak odblokować dostęp do meczu.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji meczu Celta Vigo – Atletico Madryt zostanie odblokowany

Celta – Atletico: kto wygra?

Celta – Atletico: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Celta Vigo – Atletico Madryt w 7. kolejce La Liga będzie drużyna Diego Simeone. Bukmacherzy oferują na zwycięstwo gości kurs ok. 2.15, zaś na wygraną gospodarzy ok. 3.80. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.75.

Celta Vigo Atletico Madryt 4.00 3.75 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 08:02 .

Gdzie oglądać mecz Celta Vigo – Atletico Madryt? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie dzięki STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Celta Vigo – Atletico Madryt? Mecz odbędzie się w czwartek (26 września) o godzinie 21:00.

