PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Borussia Dortmund – Wolfsburg: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Gospodarze wciąż mają matematyczne szanse na mistrzostwo Niemiec, więc z pewnością nie odpuszczą starcia z Wilkami. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, gdzie oglądać

Borussia Dortmund ma wielki problem z ustabilizowaniem swojej dyspozycji. Gracze Marco Rose nadal są, co prawda, wiceliderem Bundesligi, ale trudno im wierzyć w przeszkodzenie Bayernowi. Tracą do Bawarczyków już dziewięć punktów. Mimo tego, rozgrywki ligowe są dla BVB jedynymi pozostałymi, muszą więc się starać. Fani klubu z Westfalii z pewnością liczą na przełamanie Erlinga Haalanda, który po powrocie do zdrowia nie znalazł jeszcze drogi do siatki w koszulce klubowej.

Rywal zdaje się do tego niemal wymarzony. Wolfsburg wygrał ostatnio ze słabą Arminią, ale trzy poprzednie spotkania w lidze przegrał. Wilki znajdują się na zaledwie trzynastym miejscu w tabeli i nie powinni stanowić większego zagrożenia dla BVB.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja na żywo w TV

Jako że wszelkie prawa do transmitowania meczów Bundesligi w tym sezonie ma Viaplay, sobotniego meczu nie ujrzymy w “tradycyjnej” telewizji. Poniżej wyjaśnimy jednak, jak uzyskać dostęp do transmisji meczu odbywającego się w Dortmundzie.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja za darmo

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja online

Viaplay korzysta ze swojej aplikacji, by transmitować spotkania Bundesligi. Musisz jedynie wejść na stronę tej platformy i wykupić sportowy abonament.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Wciąż walcząca o mistrzostwo Borussia jest uznawana za wyraźnego faworyta sobotniego starcia z Wilkami.

