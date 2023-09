IMAGO / Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Burnley – Manchester United, gdzie oglądać

Manchester United notują serię trzech porażek z rzędu, a w sumie przegrał cztery z ostatnich pięciu pojedynków. Atmosfera wokół drużyny Erika Ten Haga zrobiła się bardzo gęsta, a kibice United już gwizdami wyrażają swoje niezadowolenie. Mecz z przedostatnim w tabeli Burnley, które zdobyło tylko jeden punkt w czterch spotkaniach wydaje się być idealną okazją do przełamania impasu.

Zobacz również: Tabela Premier League

Burnley – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Sobotni pojedynek Burnley z Manchesterem United będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2.

Burnley – Manchester United, transmisja online

Mecz będzie również dostępny online na platformie Viaplay.pl lub w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Burnley – Manchester United, kursy bukmacherskie

Manchester United mimo fatalnej formy na początku sezonu jest zdecydowanym faworytem meczu z Burnley. Kursy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów oscylują wokoło 1,75.

Burnley Manchester United 4.40 4.20 1.74 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 07:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Burnley – Manchester United? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2 oraz w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Burnley – Manchester United? Mecz rozpocznie się w sobotę, 23 września, o godzinie 21:00.

