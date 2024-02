IMAGO/Mark Cosgrove/News Images Na zdjęciu: Erling Haaland

Bournemouth – Manchester City, gdzie oglądać?

Walczący o mistrzostwo Anglii Manchester City w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth. Dla Obywateli będzie to okazja do zbliżenia się się na jeden punkt do prowadzącego w tabeli Liverpoolu. Podopieczni Josepa Guardioli potrzebują do tego zwycięstwa i jeżeli zagrają na swoim normalnym poziomie to nie powinni mieć problemów ze zgarnięciem kompletu punktów.

Bournemouth nie wygrało żadnego z sześciu ostatnich ligowych meczów i nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Inny wynik niż wygrana gości z Manchesteru będzie w tym przypadku sensacją. Sprawdź typy na mecz Bournemouth – Man City.

Bournemouth – Man City, transmisja w TV

W kwestii telewizyjnej transmisji z meczu Bournemouth – Manchester City są bardzo dobre wiadomości. Spotkanie, które rozegrane zostanie w sobotę (24 lutego) o godzinie 18:30, będzie transmitowane “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 2.

Bournemouth – Manchester City, transmisja online

Sobotnią rywalizację obu drużyn w ramach Premier League będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz w usłudze CANAL+ online.

Bournemouth – Man City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest oczywiście zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania. Kursy na wygraną gości oferowane przez legalnych bukmacherów nie przekraczają 1.44.

