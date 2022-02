PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: transmisja online. W niedzielę odbędzie się wielki hit 21. kolejki Bundesligi. Druga w tabeli Borussia Dortmund podejmie u siebie Aptekarzy. Możemy spodziewać się wiele emocji – i kilka bramek. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać

Popołudniowe spotkanie to bezapelacyjnie największy hit bieżącej kolejki Bundesligi. Naprzeciw siebie staną bowiem nie tylko drużyny słynące z ofensywy, ale też należące do ścisłej czołówki ligi. Druga Borussia Dortmund podejmie bowiem u siebie Bayer Leverkusen.

W strzelaniu bramek obie ekipy ustępują jedynie Bayernowi Monachium, który zdołał już 65 razy zmuszać wrogiego bramkarza do wyjmowania piłki z siatki. BVB ma na koncie 52 gole, a Aptekarze 49. Biorąc też pod uwagę, że obie drużyny nie stanowią monolitu w defensywie, zapowiada się nam pasjonujące widowisko pełne bramek.

Borussia ma za sobą słodko-gorzki styczeń. BVB wygrało, co prawda, wszystkie trzy starcia ligowe, ale we wstydliwy sposób pożegnało się z Pucharem Niemiec. Aptekarze nie punktowali tak dobrze i podzielili się punktami z Unionem Berlin (2:2). Później pokonali Borussię Moenchengladbach (2:1) i rozbili Augsburg (5:1). Biorąc pod uwagę ten mecz, trzeba brać pod uwagę nieobecności. Najważniejszą z nich jest absencja Erlinga Haalanda, który ponownie jest kontuzjowany. To może wpłynąć na siłę ognia gospodarzy.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, transmisja na żywo w TV

Od tego sezonu wyłącznymi prawami do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi w Polsce dysponuje nowa na naszym rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że mecze nie są dostępne w tradycyjnej telewizji, a ich oglądanie wymaga wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Jest jednak możliwość oglądania meczów Bundesligi zupełnie za darmo. Dają ją polscy legalni bukmacherzy. Co trzeba zrobić? Objaśniamy to poniżej.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, transmisja za darmo

Niedzielny pojedynek Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen można obejrzeć zupełnie legalnie między innymi na internetowej stronie Totalbet zakłady bukmacherskie. Darmowy dostęp do transmisji będą mieli wszyscy klienci tego bukmachera, którzy mają na swoim koncie dowolną kwotę środków.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, transmisja online

Platforma Viaplay zapewnia swym abonentom możliwość oglądania swoich spotkań za pośrednictwem internetu. Musisz tylko wejść na stronę www.viaplay.pl i wykupić abonament za 34 zł. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak obejrzeć nadchodzący mecz za darmo.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Choć przed nami pojedynek drugiej i trzeciej siły Bundesligi, bukmacherzy większe szanse na triumf dają gospodarzom. Przemawia za nimi aspekt własnego boiska i różnica ośmiu punktów w tabeli.

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 1.98 4.15 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2022 08:41 .

