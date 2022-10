PressFocus Na zdjęciu: Messi i Neymar

Benfica – PSG: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już we wtorek co najmniej jedna z najlepszych drużyn grupy H zgubi punkty. Czy PSG udowodni swoje aspiracje i wywiezie komplet oczek z Lizbony? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Estadio da Luz Liga Mistrzów, gr. H Benfica Lizbona Paris Saint-Germain 4.40 4.40 1.74 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2022 10:19 .

Benfica – PSG, gdzie oglądać

Dość niepodziewanie pojedynek pomiędzy Benfiką a Paris Saint-Germain wyrósł na jeden z hitów kolejki. Chyba mimo wszystko kibice spodziewali się, że to Juventus będzie, obok paryżan, głównym faworytem do awansu do 1/8 finału.

Tymczasem portugalskie Orły najpierw wypunktowały czerwoną latarnię, Maccabi Haifa, a później zszokowały Starą Damę, wygrywając w Turynie 2:1. Z oboma rywalami poradzili sobie też mistrzowie Francji i wygląda na to, że bezpośrednie pojedynki zadecydują o tym, kto wyjdzie z grupy z pierwszego miejsca.

Benfica – PSG, transmisja na żywo w TV

Nadchodzący pojedynek na Estadio da Luz obejrzysz za pośrednictwem Polsat Sport Premium 3.

Benfica – PSG, transmisja online

Środowy mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny też w internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online.

6-miesięczny dostęp – 240 zł (zamiast 384 zł)

Benfica – PSG, kursy bukmacherskie

Pomimo równej liczby punktów, bukmacherzy widzą w PSG wyraźnego faworyta meczu.

