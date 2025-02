Benfica - AS Monaco, gdzie oglądać wtorkowy mecz Ligi Mistrzów? Transmisja TV oraz stream online.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bruno Lage

Benfica – Monaco, gdzie oglądać?

Benfica we wtorek podejmie przed własną publicznością AS Monaco w rewanżu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną portugalskiej ekipy, która gościła wówczas na terenie przedstawiciela Ligue 1. Skromna zaliczka stawia Benficę w roli wyraźnego faworyta, choć przed dwumeczem eksperci dawali Monaco większe szanse na awans do 1/8 finału.

Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (18 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Benfica – Monaco, transmisja TV

Mecz Benfica – Monaco rozpocznie się we wtorek o godzinie 21:00. Transmisja starcia Ligi Mistrzów będzie oczywiście dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Extra 2.

Benfica – Monaco, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia tej rywalizacji w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Obecnie można otrzymać dostęp na 30 dni do pakietu Super Sport w specjalnej ofercie bukmachera Fortuna. Jak to zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Można także samodzielnie wykupić dostęp do usługi CANAL+ online. Pakiet Super Sport, który obejmuje wszystkie kanały CANAL+, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięstwo Benfiki lub Monaco

Superbet przygotował dla nowych klientów ofertę, dzięki której zakład na zwycięzcę dowolnego meczu fazy play-off Ligi Mistrzów można postawić po kursie 150. Przy stawce 2 zł można zgarnąć aż 300 zł. Co trzeba zrobić?

Załóż konto w Superbet podając kod GOAL. Pamiętaj o zaakceptowaniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw za min 2 zł pierwszy po założeniu konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Benfica – Monaco Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza standardową wygraną otrzymasz bonus 300 zł

Benfica – Monaco, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Benfiki

Remisem

Wygraną Monaco Wygraną Benfiki 50%

Remisem 0%

Wygraną Monaco 50% 4+ Votes

Benfica – Monaco, kursy bukmacherskie

Benfica jest wyraźnym faworytem bukmacherów. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 1.87. W przypadku ewentualnej wygranej AS Monaco jest to 3.90. Kurs na remis wynosi z kolei 4.10.

SL Benfica AS Monaco Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2025 14:15 .

Gdzie oglądać mecz Benfica – Monaco? Spotkanie można śledzić w telewizji na CANAL+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Benfica – Monaco? Pierwszy gwizdek meczu Benfica – Monaco zabrzmi we wtorek (18 lutego) o godzinie 21:00.

