PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane i Etienne Capoue

Bayern – Villarreal: transmisja w telewizji oraz stream online. Ogromnych emocji można spodziewać się we wtorkowy wieczór na Allianz Arena w Monachium, gdzie Bawarczycy będą walczyć o odrobienie strat. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie oraz poznaj sposób na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Allianz Arena Liga Mistrzów Bayern Monachium Villarreal 1.30 6.60 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2022 09:39 .

Bayern – Villarreal, gdzie obejrzeć

Villarreal w poprzedniej rundzie wyeliminował Juventus, a teraz stoi przed szansą sprawienia jeszcze większej sensacji. Żółta łódź podwodna we wtorkowy wieczór w Monachium będzie broniła zaliczki z pierwszego spotkania przed własną publicznością, w którym wygrała skromnie 1:0. Mimo tej porażki faworytem do awansu nadal pozostaje Bayern.

Prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna Bawarczycy w tym sezonie nie prezentują takiej formy, jakiej oczekują od nich fani zespołu. Choć raczej nikt nie zagrozi im w zdobyciu kolejnego mistrzowskiego tytułu, to styl w jakim tego dokonają pozostawia wiele do życzenia. Z kolei wtorkowe spotkanie wyrasta obecnie na najważniejsze dla Bayernu w tym sezonie, bowiem pożegnanie się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już w ćwierćfinale byłoby ogromną sensacją.

We wtorkowym meczu na Allianz Arena możemy spodziewać się ze strony Bayernu ofensywy od pierwszego gwizdka sędziego. Czy Robert Lewandowski i spółka unikną kompromitacji?

Bayern – Villarreal, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy rewanż 1/4 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Villarreal będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Taką możliwość będą mieli oczywiście tylko posiadacze odpowiedniego pakietu. Poniżej znajdziecie sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Bayern – Villarreal: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Bayernu z Villarreal, które będzie pokazywane na kanale Polsat Sport Premium 1, będzie także dostępne w usłudze Polsat Box Go. A teraz dzięki promocji bukmachera Fuksiarz można uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na cały miesiąc. Jak? Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Bayern – Villarreal, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz za pośrednictwem internetu będzie można oglądać korzystając z usług Polsat Box Go, która w swojej ofercie ma kanały Polsat Sport Premium. Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do tej usługi, mamy bardzo dobrą wiadomość. Powyżej znajdziecie sposób, który pozwala na odebranie darmowego dostępu na 30 dni.

Bayern – Villarreal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości i w roli murowanego faworyta do zwycięstwa w rewanżowym spotkaniu stawiają drużynę Bayernu.

