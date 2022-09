fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern – Stuttgart to jeden z pięciu meczów szóstej kolejki Bundesligi zaplanowanych na sobotę na godzinę 15:30. W roli zdecydowanego faworyta do tego starcia podejdą mistrzowie Niemiec, ale Die Schwaben wierzą, że mogą, co najmniej powtórzyć osiągnięcie z mają tego roku, gdy zremisowali. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Bayern – Stuttgart.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, gdzie oglądać

Podopieczni Juliana Nagelsmanna przystąpią do sobotniej batalii w bardzo dobrych nastrojach po wygranej z Interem Mediolan (2:0) w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie Bayern Monachium wrócił na ścieżkę zwycięstw po remisie z Unionem Berlin (1:1).

Gorzej wygląda sytuacja z rywalami Bawarczyków. Stuttgart w tej kampanii zremisował cztery mecze i raz przegrał. Po raz ostatni z tarczą Die Schwaben schodzili z placu gry po spotkaniu z Dynamo Drezno (1:0) w Pucharze Niemiec.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, transmisja na żywo w TV

Batalia w Monachium nie będzie transmitowana w telewizji. Prawa do meczów Bundesligi posiada platformy Viaplay, który nie udzielił sublicencji innemu nadawcy.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, transmisja za darmo

Konfrontację mistrzów Niemiec z trzynastą obecnie drużyną w tabeli Bundesligi będzie można zobaczyć również na stronie internetowej zakładów bukmacherskich STS. Trzeba się jednak liczyć z tym, że należy najpierw spełnić konkretne warunki.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z meczu Bayern – Stuttgart zostanie odblokowana.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, transmisja online

Rywalizacja Bayernu ze Stuttgartem będzie transmitowana na platformie Viaplay od godziny 15:30. Można z niej korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia mobilne, a także na Smart TV.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem starcia na Allianz Arena. Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze Bayernu.

