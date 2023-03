Bayern - PSG. transmisja TV oraz stream online. W środowym hicie Ligi Mistrzów o awans do ćwierćfinału zagrają mistrzowie Francji i Niemiec. Sprawdź gdzie i jak obejrzeć mecz Bayern - PSG.

IMAGO / Moritz Müller Na zdjęciu: Leon Goretzka i Marco Verratti

Bayern – PSG, gdzie oglądać

We wtorek awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wywalczyły drużyny Chelsea i Benfiki Lizbona. W środę dołączą do nich kolejne dwa zespołu. Jednym z nich będzie Bayern Monachium lub Paris Saint-Germain. Mistrzowie Niemiec i Francji zmierzą się na Allianz Arena w rewanżowym meczu 1/8 finału. Po pierwszym spotkaniu bliżej awansu jest Bayern, który na Parc des Princes wygrał 1:0.

Przed rewanżem faworytem do awansu jest oczywiście Bayern, który nie tylko będzie dysponował zaliczką z pierwszego spotkania, ale także atutem własnego boiska. Paryżanie do Monachium przyjeżdżają jednak tylko w jednym celu – odnieść zwycięstwo i zameldować się w najlepszej ósemce rozgrywek. Sprawdź nasze typy na mecz Bayern – PSG.

Bayern – PSG, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie na Allianz Arena pomiędzy Bayernem i PSG rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie “na żywo” obejrzymy na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP1.

Bayern – PSG, transmisja online

Rywalizację dwóch czołowych europejskich klubów będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, którą teraz możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Za półroczny pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz tylko 354 zł, czyli o 60 zł mniej niż w standardowej ofercie. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Bayern – PSG, kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w rewanżowym meczu zdaniem bukmacherów mają podopieczni Juliana Nagelsmanna. Jasno wskazują na to oferowane przez nich kursy.

Bayern Monachium Paris Saint-Germain 1.86 4.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 13:11 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin