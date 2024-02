IMAGO/Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Getafe, gdzie oglądać?

FC Barcelona ostatni okres może zaliczyć do udanych. W czterech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła dziesięć punktów. Gra zespołu Xaviego Hernandeza nie wygląda jeszcze tak, jakby oczekiwali od niej kibice. Nie ma jednak wątpliwości, że Duma Katalonii zrobiła duży postęp w stosunku do tego, co prezentowała jeszcze kilka tygodni temu. Teraz rosnącą formę będzie starała się potwierdzić w sobotnim meczu z Getafe.

Barcelona do sobotniego spotkania przystąpi w roli faworyta. W stolicy Katalonii na pewno liczą na Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie regularnie trafia do siatki. Reprezentant Polski strzelecką serię z pewnością będzie chciał przedłużyć w sobotę, a dobrą formę utrzymać do baraży o awans na Euro 2024, które polską drużynę czekają w marcu. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Getafe.

Barcelona – Getafe, transmisja w TV

Spotkanie Barcelona – Getafe rozegrane zostanie w sobotę (24 lutego) o godzinie 16:15. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Tradycyjnie już ligowe spotkanie Barcelony będzie można obejrzeć także dzięki usłudze STS TV.

Barcelona – Getafe, transmisja online

Transmisja z meczu Barcelony z Getafe będzie dostępna także online. Mecz można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online.

Barcelona – Getafe, kto wygra?

Barcelona – Getafe, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają małe szanse na niespodziankę w tym meczu i wyraźnie wskazuję Barcelona jako jego faworyta. Kursy na zwycięstwo katalońskiego zespołu nie przekraczają 1.45.

FC Barcelona Getafe 1.46 5.00 6.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2024 08:03 .