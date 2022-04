Atletico – Man City: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (13.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico – Man City to jeden z dwóch rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się w środowy wieczór. Przed tym starciem w bardziej komfortowej sytuacji po zwycięstwie przed tygodniem znajduje się mistrz Premier League. W tym materiale dowiesz się, gdzie można znaleźć transmisję ze spotkania Atletico – Man City w telewizji i online.

Estadio Wanda Metropolitano Liga Mistrzów Atletico Madryt Manchester City 4.90 3.75 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 09:53 .

Atletico Madryt – Man City, gdzie oglądać

Atletico – Man City to była bez wątpienia jedna z ciekawszych par 1/4 finału Ligi Mistrzów. Już po losowaniu ćwierćfinałów jasne stało się, że jeden z krajowych mistrzów na pewno nie znajdzie się w półfinale elitarnych rozgrywek.

Po pierwszym spotkaniu na Etihad Stadium nieco bliżej zrealizowania celu jest Manchester City. Tydzień temu podopieczni Josepa Guardioli raz dali rady skruszyć mur Atletico za sprawa gola Kevina De Bruyne.

Obywatele do środowej batalii przystąpią po zremisowanym hicie ligi angielskiej z Liverpoolem (2:2). Ekipa Diego Simeone ma natomiast za sobą porażkę z Mallorką (0:1).

Atletico Madryt – Man City, transmisja na żywo w TV

Potyczka na obiekcie w Madrycie będzie emitowana na dwóch antenach telewizyjnych. Transmisję z meczu w swojej ramówce mają TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o 21:00.

Atletico Madryt – Man City, transmisja za darmo

Atletico z Man City miały okazję jak na razie rywalizować ze sobą tylko raz w europejskich pucharach. Hiszpański team jednak zaliczył 38 potyczek przeciwko angielskim drużynom, wygrywając w nich 14 razy. Dla porównania Obywatele z ekipami z Hiszpanii mierzyli się 22 razy, wygrywając dziewięciokrotnie.

Dzięki bukmacherowi Fuksiarz można uzyskać dostęp na 30 dni za darmo do pakietu sportowego na platformie Polsatu Box Go, co na finiszu wielu lig europejskich jest bardzo atrakcyjne. Bez ponoszenia żadnych kosztów można śledzić mecze na antenach Polsat Sport Premium 1, czy Polsat Sport Premium 2. Poniżej szczegółowo omawiamy, jakie warunki należy spełnić, aby darmowy pakiet stał się aktywny.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Atletico Madryt – Man City, transmisja online

Konfrontacja na Wanda Metropolitano będzie dostępna dla użytkowników internetu. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go, ale nie tylko. Transmisja ze spotkania w Madrycie będzie dostępna także na stronie internetowej TVP Sport.

Atletico Madryt – Man City, kursy bukmacherskie

W teorii mogło wydawać się, że w boju z udziałem mistrza La Liga i mistrza Premier League bukmacherzy mogą mieć twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta. Nic bardziej mylnego. Eksperci większe szanse na zwycięstwo dają Man City.

