Atletico Madryt – Athletic Bilbao: transmisja w TV oraz stream online. W drugim półfinałowym starciu Superpucharu Hiszpanii mistrz kraju podejmie obrońcę tytułu – nieustraszonych Basków z Bilbao. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.



Atletico Madryt – Athletic Bilbao, gdzie oglądać

Drugi półfinał Superpucharu Hiszpanii, w porównaniu z Klasykiem, wydaje się mało medialny. A szkoda, bo pod względem piłkarskim może tam wydarzyć się jeszcze więcej ciekawych rzeczy, niż w pojedynku Barcelony z Realem. Wydaje się bowiem, że Atletico Madryt powoli wraca do swojego rytmu. Po katastrofalnym grudniu, w którym mistrzowie kraju zaliczyli aż cztery ligowe porażki, przyszedł styczeń. Rojiblancos poradzili w nim sobie z rewelacją rozgrywek, Rayo Vallecano, pewnie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Króla i po fantastycznym meczu powstrzymali rozpędzony Villarreal (2:2). W formie znajdują się wszyscy napastnicy Diego Simeone, z Angelem Correą na czele. To samo w sobie zwiastuje interesujący mecz.

Zwłaszcza, że Athletic Bilbao również potrafi w tym sezonie zachwycić. Za Baskami zresztą udany przełom starego i nowego roku. W pięciu ostatnich meczach podopieczni Marcelino zanotowali tylko jedną porażkę i to z nie byle kim. Real Madryt zdołał wbić Baskom dwa gole (1:2), ale trzeba przyznać, że bardziej sprawiedliwym rezultatem tego spotkania byłby remis. Nie można zatem zakładać, że nadchodzący pojedynek, którego stawką będzie gra w finale Superpucharu Hiszpanii ma z góry założonego faworyta. Na korzyść Atletico przemawiają jednak starcia bezpośrednie. Z dziesięciu ostatnich madrytczycy wyszli zwycięsko sześciokrotnie. Athletic wygrał trzy razy, a podczas ich ostatniego, wrześniowego spotkania, padł bezbramkowy remis.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, transmisja na żywo w TV

Eleven Sports zapewniło sobie prawa do transmitowania całości Superpucharu Hiszpanii i to na ich antenie obejrzeć można będzie wszystkie trzy mecze. Pojedynek Atletico z Athletikiem dostępny będzie na kanale Eleven Sports 1, do którego dostęp możemy mieć posiadając odpowiedni pakiet. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, dzięki któremu obejrzymy mecz zupełnie za darmo.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, transmisja online

Mecz obejrzeć będzie można również za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na stronę www.elevensports.pl i wykupić odpowiedni abonament. Powyżej przedstawiony został także sposób na obejrzenie meczu zupełnie za darmo na stronie bukmachera – Fortuna.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Wyższa jakość, rosnąca forma napastników i sam fakt bycia mistrzem Hiszpanii przemawia za Atletico Madryt. To Rojiblancos są dla bukmacherów wyraźnym faworytem czwartkowego pojedynku.

Atletico Madryt Athletic Bilbao 2.10 3.25 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13. stycznia 2022 12:08 .

